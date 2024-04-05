Директор МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС грозит реальная опасность

Крупнейшая в Европе Запорожская АЭС столкнулась с "очень реальной" угрозой на фоне отключения последней линии электропитания напряжением 330 кВ. Неутешительное предупреждение озвучил генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Рафаэль Гросси.

Глава МАГАТЭ напомнил, что потерянный резервный источник использовался для охлаждения реакторов и выполнения важнейших функций по обеспечению ядерной безопасности. Ситуация на станции близка к критической, уверены в Вене.