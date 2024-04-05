В МИД РФ обратились к Киеву и его "западным покровителям" после атаки на ЗАЭС

Россия предостерегает украинские власти и управляющий ими Запад от любых попыток совершения диверсий для дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Настоятельно призываем МАГАТЭ и его руководство активно использовать присутствующих на станции экспертов для публичной фиксации всех случаев нападения с украинской стороны и чёткой констатации, откуда исходит угроза", — указала Захарова.