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5 апреля, 14:49

В МИД РФ обратились к Киеву и его "западным покровителям" после атаки на ЗАЭС

Захарова: Москва предостерегает Украину и Запад от попыток нападения на ЗАЭС

Россия предостерегает украинские власти и управляющий ими Запад от любых попыток совершения диверсий для дестабилизации обстановки на Запорожской АЭС (ЗАЭС). Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой.

"Предостерегаем Киев и его западных покровителей от любых попыток нападения или дестабилизации обстановки на ЗАЭС. Настоятельно призываем МАГАТЭ и его руководство активно использовать присутствующих на станции экспертов для публичной фиксации всех случаев нападения с украинской стороны и чёткой констатации, откуда исходит угроза", — указала Захарова.

По её словам, перебои с электричеством происходят на станции не впервые. Однако Захарова подчеркнула, что единственный источник угроз АЭС — Вооружённые силы Украины, которые не оставляют попыток совершения провокаций, обстреливая здание на регулярной основе.

Директор МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС грозит реальная опасность
Директор МАГАТЭ Гросси: Запорожской АЭС грозит реальная опасность

Ранее Life.ru сообщал, что утром 4 апреля высоковольтная линия "Ферросплавная-1" на станции вышла из строя. В МАГАТЭ заявили, что обстрелы со стороны ВСУ, которые приводят к перебоям с электричеством повышают риск ядерной катастрофы на фоне украинского конфликта. А сегодня АЭС подверглась очередной атаке. К счастью, инфраструктура объекта не пострадала.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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