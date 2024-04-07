ВСУ атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС

Украинские войска атаковали купол шестого энергоблока Запорожской АЭС. Критических повреждений и пострадавших нет, сообщили в пресс-службе станции. К слову, это уже вторая атака ВСУ за сегодняшний день.

"Угроз нарушения пределов безопасности не зафиксировано. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился и находится на уровне, соответствующем нормальной эксплуатации энергоблоков, и не превышает естественных фоновых природных значений", — говорится в сообщении.

Ранее в воскресенье, 7 апреля, по территории Запорожской АЭС ударили украинские дроны-камикадзе. Прилёты БПЛА зафиксированы в районе грузового порта и столовой, повреждения получил грузовик. Представитель российской администрации объекта Евгения Яшина отметила, что за 20 минут до попадания беспилотников на этой территории находились эксперты Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ). По её словам, они, как и другие сотрудники ЗАЭС, не пострадали при ударах.