"Очень опасная провокация": В Кремле предупредили Киев о последствиях атак на ЗАЭС
Песков назвал очень опасной провокацией атаки ВСУ по Запорожской АЭС
Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются очень опасными провокациями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что подобная тактика может привести к серьёзным последствиям в будущем.
"Это очень опасная провокация. Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки. Это очень опасная и имеющая очень плохие последствия в перспективе тактика. Киевский режим, к сожалению, продолжает свою террористическую активность", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.
Напомним, 7 апреля украинские военные атаковали территорию Запорожской АЭС с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся по району грузового порта и столовой, повредился грузовик. Позднее ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился. В результате обстрела пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из них находится в тяжёлом состоянии. Руководитель МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал данную атаку безрассудной.
ТАСС / Алексей Коновалов