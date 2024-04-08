"Очень опасная провокация": В Кремле предупредили Киев о последствиях атак на ЗАЭС

Атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) по Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) являются очень опасными провокациями. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, добавив, что подобная тактика может привести к серьёзным последствиям в будущем.

"Это очень опасная провокация. Сотрудники МАГАТЭ, которые находятся на месте, имели возможность засвидетельствовать эти атаки. Это очень опасная и имеющая очень плохие последствия в перспективе тактика. Киевский режим, к сожалению, продолжает свою террористическую активность", — указал официальный представитель Кремля в беседе с журналистами.