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7 апреля, 20:52

Киев попытался откреститься от атаки на Запорожскую АЭС

Представитель ГУР Юсов заявил о непричастности Киева к атаке на Запорожскую АЭС

Запорожская атомная электростанция. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Запорожская атомная электростанция. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально

Представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Киев непричастен к атаке на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), в ходе которой пострадали три человека. Его сообщение приводит местное издание "Украинская правда".

"Украина непричастна ни к каким вооружённым провокациям на территории… ЗАЭС", — утверждает Юсов.

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Напомним, что 7 апреля ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся по району грузового порта и столовой, повреждён грузовик. Позднее противник атаковал купол шестого энергоблока. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился. В результате атаки пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из них находится в тяжёлом состоянии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал данную атаку безрассудной.

Оксана Попова
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