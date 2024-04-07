Киев попытался откреститься от атаки на Запорожскую АЭС
Представитель ГУР Юсов заявил о непричастности Киева к атаке на Запорожскую АЭС
Запорожская атомная электростанция. Обложка © Telegram / ЗАЭС. Официально
Представитель ГУР Украины Андрей Юсов заявил, что Киев непричастен к атаке на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС), в ходе которой пострадали три человека. Его сообщение приводит местное издание "Украинская правда".
"Украина непричастна ни к каким вооружённым провокациям на территории… ЗАЭС", — утверждает Юсов.
Напомним, что 7 апреля ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся по району грузового порта и столовой, повреждён грузовик. Позднее противник атаковал купол шестого энергоблока. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился. В результате атаки пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из них находится в тяжёлом состоянии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал данную атаку безрассудной.