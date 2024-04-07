"Явное нарушение": Глава МАГАТЭ счёл безрассудной атаку на ЗАЭС

Сегодняшняя атака киевского режима на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) является безрассудной, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что подобного рода нападения увеличивают риск ядерной аварии и призвал их немедленно прекратить. Его сообщение приводится на странице организации в соцсети X.

"Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьёзной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены", — сказано в сообщении.