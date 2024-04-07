"Явное нарушение": Глава МАГАТЭ счёл безрассудной атаку на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ Гросси: Безрассудные атаки на ЗАЭС повышают риск ядерной аварии
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Сегодняшняя атака киевского режима на Запорожскую атомную электростанцию (ЗАЭС) является безрассудной, заявил глава Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси. Он подчеркнул, что подобного рода нападения увеличивают риск ядерной аварии и призвал их немедленно прекратить. Его сообщение приводится на странице организации в соцсети X.
"Это явное нарушение базовых принципов защиты крупнейшей АЭС в Европе. Такие безрассудные атаки значительно повышают риск серьёзной ядерной аварии и должны быть немедленно прекращены", — сказано в сообщении.
Специалисты МАГАТЭ также указали, что повреждения на блоке номер 6 не повлияли на ядерную безопасность.
Как сообщал Life.ru, сегодня, 7 апреля, ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся по району грузового порта и столовой, повреждён грузовик. Позднее противник атаковал купол шестого энергоблока. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился. В результате атаки пострадало три сотрудника ЗАЭС, один из них находится в тяжёлом состоянии.