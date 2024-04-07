"Кровавое шапито": Захарова обратилась к Западу из-за выкормленного им "чудовища Зеленского"
Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на удары Киева по ЗАЭС
Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны Киева. С соответствующим призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).
"[Президент США Джо] Байден, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [канцлер Германии Олаф] Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчёт в том, что их подопечные на Банковой могут от неё (от ЗАЭС. — Прим. Life.ru) ничего не оставить? Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима!" — написала она в телеграм-канале.
Дипломат также задалась вопросом, сколько ещё раз украинские войска должны обстрелять ЗАЭС, чтобы страны Запада и "выкормленное ими чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито".
Напомним, сегодня, 7 апреля, ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся по району грузового порта и столовой, повреждён грузовик. Позднее противник атаковал купол шестого энергоблока. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился. В результате атаки пострадало три сотрудника ЗАЭС, один из них находится в тяжёлом состоянии.
VK / МИД России