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7 апреля, 17:05

"Кровавое шапито": Захарова обратилась к Западу из-за выкормленного им "чудовища Зеленского"

Захарова призвала мировое сообщество отреагировать на удары Киева по ЗАЭС

Мировое сообщество должно отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны Киева. С соответствующим призывом выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя атаки украинских дронов-камикадзе на Запорожскую АЭС (ЗАЭС).

"[Президент США Джо] Байден, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [канцлер Германии Олаф] Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчёт в том, что их подопечные на Банковой могут от неё (от ЗАЭС. — Прим. Life.ru) ничего не оставить? Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима!" — написала она в телеграм-канале.

Дипломат также задалась вопросом, сколько ещё раз украинские войска должны обстрелять ЗАЭС, чтобы страны Запада и "выкормленное ими чудовище Зеленский прекратили повторять этот смертельный номер своего кровавого шапито".

Напомним, сегодня, 7 апреля, ВСУ атаковали территорию Запорожской АЭС с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся по району грузового порта и столовой, повреждён грузовик. Позднее противник атаковал купол шестого энергоблока. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился. В результате атаки пострадало три сотрудника ЗАЭС, один из них находится в тяжёлом состоянии.

Глава МАГАТЭ заявил о рисках ядерной безопасности из-за ситуации на ЗАЭС
Глава МАГАТЭ заявил о рисках ядерной безопасности из-за ситуации на ЗАЭС
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VK / МИД России

Наталья Исакова
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