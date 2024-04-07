"Кровавое шапито": Захарова обратилась к Западу из-за выкормленного им "чудовища Зеленского"

"[Президент США Джо] Байден, [президент Франции Эмманюэль] Макрон, [канцлер Германии Олаф] Шольц и остальные защитники живой природы отдают себе отчёт в том, что их подопечные на Банковой могут от неё (от ЗАЭС. — Прим. Life.ru) ничего не оставить? Мировое сообщество обязано осознать и отреагировать на акт ядерного терроризма со стороны киевского режима!" — написала она в телеграм-канале.