Три сотрудника Запорожской АЭС пострадали при атаке со стороны ВСУ

Три сотрудника Запорожской АЭС (ЗАЭС) пострадали при атаке ВСУ на станцию, пишет РИА "Новости" со ссылкой на заявление "Росатома". Один из них находится в тяжёлом состоянии, конкретные травмы не указываются.

В госкорпорации также призвали руководство МАГАТЭ и стран Евросоюза отреагировать на обстрел, представляющий прямую угрозу безопасности станции, и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг объекта.

"Госкорпорация "Росатом" категорически осуждает беспрецедентную атаку по объектам атомной станции и её инфраструктуры и призывает руководство МАГАТЭ, лично генерального директора агентства г-на Рафаэля Гросси, а также правительства стран ЕС незамедлительно отреагировать на прямую угрозу безопасности Запорожской АЭС и категорически осудить попытку эскалации ситуации вокруг крупнейшей атомной станции Европы", — говорится в сообщении.