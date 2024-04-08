МИД РФ призвал мир лишить Украину возможности терроризировать ядерные объекты

Мировое сообщество и прежде всего Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) должны лишить Украину возможности терроризировать ядерные объекты. К этому призвали в пресс-службе МИД России, комментируя обострение ситуации вокруг Запорожской АЭС (ЗАЭС).

"Своими преступными действиями Украина, поддерживаемая США и их западными сателлитами, по сути, даёт понять, что встала на путь ядерного террора. Задача мирового сообщества, а также международных организаций, в первую очередь МАГАТЭ, — лишить Киев возможности проводить террористические атаки на ядерные объекты", — говорится в сообщении.

Там напомнили, что Россия по просьбе генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси согласилась на присутствие экспертов Секретариата агентства на станции. Единственным мотивом для этого стал расчёт на то, что Киев прекратит нападения на объект, а также на открытые заявления организации о вине ВСУ.

Российская сторона, добавили в ведомстве, ожидает от Гросси "публичной и исчерпывающе правдивой реакции" на происходящее. Подчёркивается, что любой, кто способствует замалчиванию причастности к атакам Владимира Зеленского и киевского режима, становится их пособником.

"Вина за удары по ЗАЭС, а также за возможные их последствия в полной мере ложится и на руководство тех государств, которые поставляют киевскому режиму вооружения и разведданные, снабжают его финансовыми средствами, обучают военнослужащих ВСУ и обеспечивают информационное "сопровождение" украинских преступлений", — указали в МИД.