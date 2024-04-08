Регион

Уведомления отключены

8 апреля, 14:48

Упавший на кровлю 6-го энергоблока ЗАЭС украинский дрон обезврежен, детонации заряда не было

Упавший на кровлю 6-го энергоблока ЗАЭС дрон ВСУ обезврежен

Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

Запорожская АЭС. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько

В пресс-службе Запорожской АЭС (ЗАЭС) рассказали о последствиях сегодняшней атаки украинского дрона-камикадзе. Указывается, что беспилотник рухнул на крышу машинного зала шестого энергоблока, после чего был обезврежен.

"Детонация заряда не произошла. Оборудование и кровля машзала энергоблока не пострадали", — говорится в сообщении.

Подчёркивается, что подобные атаки на станцию могут привести к катастрофическим последствиям.

"Oдна и та же схема": Рогов объяснил, почему заявление Киева о непричастности к атаке на ЗАЭС — это ложь
"Oдна и та же схема": Рогов объяснил, почему заявление Киева о непричастности к атаке на ЗАЭС — это ложь

Напомним, ситуация вокруг Запорожской АЭС снова обостряется. Так, 7 апреля ВСУ атаковали станцию с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся на район грузового порта и столовой, повреждён грузовик. Позднее под прицел украинской армии попал купол шестого энергоблока. Радиационный фон не изменился, однако пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из которых находится в тяжёлом состоянии. В Кремле назвали действия Киева опасной провокацией. А сегодня, 8 апреля, ВСУ снова попытались атаковать станцию, дрон рухнул всё на тот же шестой энергоблок. Пострадавших нет.

Матвей Константинов
  • Новости
  • Запорожская АЭС
  • ВСУ
  • Происшествия
  • Запорожская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров