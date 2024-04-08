Дрон ВСУ сбит над Запорожской АЭС, обломки упали на кровлю 6-го энергоблока

ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) с помощью дрона-камикадзе, сообщили в пресс-службе станции. Беспилотник сбили, его обломки вновь упали на кровлю шестого энергоблока. Угрозы безопасности объекта не зафиксировано.