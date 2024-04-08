Дрон ВСУ сбит над Запорожской АЭС, обломки упали на кровлю 6-го энергоблока
Над Запорожской АЭС сбили украинский дрон-камикадзе
Шестой энергоблок Запорожской АЭС, на который упали обломки дрона-камикадзе ВСУ. Обложка © ТАСС / Александр Полегенько
ВСУ попытались атаковать Запорожскую АЭС (ЗАЭС) с помощью дрона-камикадзе, сообщили в пресс-службе станции. Беспилотник сбили, его обломки вновь упали на кровлю шестого энергоблока. Угрозы безопасности объекта не зафиксировано.
Как сообщила директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина, пострадавших нет. Радиационный фон остался без изменений. Она пообещала показать место "прилёта" инспекторам МАГАТЭ.
Напомним, ВСУ снова обостряют обстановку вокруг Запорожской АЭС. Так, 7 апреля станцию атаковали с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся на район грузового порта и столовой, повреждён грузовик. Позднее украинская армия ударила по куполу шестого энергоблока. Радиационный фон не изменился, однако пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из них — в тяжёлом состоянии. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси назвал атаку безрассудной, а Кремль — очень опасной провокацией.