"Oдна и та же схема": Рогов объяснил, почему заявление Киева о непричастности к атаке на ЗАЭС — это ложь

Заявление украинской стороны о непричастности к атаке на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) является информационной обработкой, она всегда проходит по одной и той же схеме. Таким мнением поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.

"Алгоритм информационной обработки у них всегда один и тот же. Сначала — "это не мы, это провокация Кремля". Затем — "это местные партизаны, российское подполье" или "русские сами себя обстреляли". Потом начинается "мы защищались и были вынуждены пойти на такой шаг". Затем — хвастовство, рассказы "дальше будет". Всегда одна и та же схема", — сказал он в эфире радио Sputnik.