"Oдна и та же схема": Рогов объяснил, почему заявление Киева о непричастности к атаке на ЗАЭС — это ложь
Рогов: Киев атакует ЗАЭС в соответствии с тактикой "выжженной земли"
Заявление украинской стороны о непричастности к атаке на Запорожскую АЭС (ЗАЭС) является информационной обработкой, она всегда проходит по одной и той же схеме. Таким мнением поделился председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов.
"Алгоритм информационной обработки у них всегда один и тот же. Сначала — "это не мы, это провокация Кремля". Затем — "это местные партизаны, российское подполье" или "русские сами себя обстреляли". Потом начинается "мы защищались и были вынуждены пойти на такой шаг". Затем — хвастовство, рассказы "дальше будет". Всегда одна и та же схема", — сказал он в эфире радио Sputnik.
По словам Рогова, удары по ЗАЭС, как и другие террористические действия Киева, совершаются в соответствии с тактикой "выжженной земли". Так было, в частности, с подрывом Каховской ГЭС, напомнил он. В заключение Рогов добавил, что подобные шаги украинской стороны в принципе нельзя оценивать с точки зрения поведения нормального, адекватного человека.
Напомним, 7 апреля украинские военные атаковали территорию Запорожской АЭС с помощью дронов-камикадзе. Удар пришёлся по району грузового порта и столовой, повредился грузовик. Позднее ВСУ нанесли удар по куполу шестого энергоблока. Радиационный фон на станции и прилегающей территории не изменился. В результате обстрела пострадали три сотрудника ЗАЭС, один из них находится в тяжёлом состоянии. Тем временем в Главном управлении разведки Украины заявили, что Киев якобы не причастен к атакам на станцию.
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