Прошило осколками: Life.ru узнал подробности гибели мальчика из посёлка Климово во время обстрела ВСУ
SHOT опубликовал фото с места гибели мальчика при обстреле села под Брянском
Погибший ребёнок, по-видимому, надеялся добраться до безопасного места на велосипеде. Обложка © SHOT
12-летний школьник из посёлка Климово Брянской области находился на улице, когда ВСУ открыли огонь по приграничной территории. По данным SHOT, мальчик погиб на месте: его насквозь изрешетило осколками. На месте трагедии много крови и велосипед, на котором он, по-видимому, надеялся добраться до укрытия.
Как ранее писал Life.ru, во время обстрела посёлка Климово погибла также одна женщина.
Напомним, днём 9 апреля ВСУ снова начали обстреливать российское приграничье. Под удар также попали село Поповка и Грайворонский район Белгородской области.