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9 апреля, 12:48

Прошило осколками: Life.ru узнал подробности гибели мальчика из посёлка Климово во время обстрела ВСУ

SHOT опубликовал фото с места гибели мальчика при обстреле села под Брянском

Погибший ребёнок, по-видимому, надеялся добраться до безопасного места на велосипеде. Обложка © SHOT

Погибший ребёнок, по-видимому, надеялся добраться до безопасного места на велосипеде. Обложка © SHOT

12-летний школьник из посёлка Климово Брянской области находился на улице, когда ВСУ открыли огонь по приграничной территории. По данным SHOT, мальчик погиб на месте: его насквозь изрешетило осколками. На месте трагедии много крови и велосипед, на котором он, по-видимому, надеялся добраться до укрытия.

Как ранее писал Life.ru, во время обстрела посёлка Климово погибла также одна женщина.

ВСУ в эти минуты обстреливают Брянскую и Белгородскую области, уже есть пострадавшие
ВСУ в эти минуты обстреливают Брянскую и Белгородскую области, уже есть пострадавшие

Напомним, днём 9 апреля ВСУ снова начали обстреливать российское приграничье. Под удар также попали село Поповка и Грайворонский район Белгородской области.

Алексей Берковиц
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