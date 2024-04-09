Прошило осколками: Life.ru узнал подробности гибели мальчика из посёлка Климово во время обстрела ВСУ

12-летний школьник из посёлка Климово Брянской области находился на улице, когда ВСУ открыли огонь по приграничной территории. По данным SHOT, мальчик погиб на месте: его насквозь изрешетило осколками. На месте трагедии много крови и велосипед, на котором он, по-видимому, надеялся добраться до укрытия.