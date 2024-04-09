Женщина и ребёнок погибли при обстреле брянского посёлка Климово со стороны ВСУ
Женщина и ребёнок погибли при обстреле посёлка Климово, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Три человека пострадали, им оказывается медицинская помощь.
"Удар нанесён в самый центр посёлка. В результате террористической атаки произошло возгорание жилого дома. Частично повреждены несколько частных автомобилей. Обследование территории, подвергшейся обстрелу, продолжается", — написал он в телеграм-канале.
Напомним, днём 9 апреля ВСУ снова начали обстреливать российское приграничье. Под удар попали вышеназванный посёлок Климово, село Поповка и Грайворонский район Белгородской области. В последних, предварительно, обошлось без пострадавших.
ТАСС / Группа ВК "Климово_32"