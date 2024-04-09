Женщина и ребёнок погибли при обстреле брянского посёлка Климово со стороны ВСУ

Женщина и ребёнок погибли при обстреле посёлка Климово, сообщил губернатор Брянской области Александр Богомаз. Три человека пострадали, им оказывается медицинская помощь.

"Удар нанесён в самый центр посёлка. В результате террористической атаки произошло возгорание жилого дома. Частично повреждены несколько частных автомобилей. Обследование территории, подвергшейся обстрелу, продолжается", — написал он в телеграм-канале.