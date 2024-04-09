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9 апреля, 14:26

Разбитые стёкла волной окатили 6-летних учеников в брянском Климове после обстрела ВСУ

SHOT: При обстреле ВСУ Климова вынесло стёкла на уроке английского для детей

SHOT опубликовал видео из здания в посёлке Климово в Брянской области, где после сегодняшнего обстрела ВСУ взрывной волной выбило в окнах стёкла, а осколки попали на детей, изучавших английский язык на частном занятии.

На уроке английского в посёлке Климово в Брянской области взрывной волной выбило стёкла в окнах после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, внутри находились четыре шестилетних ребёнка. Репетиторы оперативно скомандовали всем лечь на пол, как только начался обстрел. Это спасло детям жизнь.

Число раненных при обстреле ВСУ брянского посёлка Климово выросло до пяти
Число раненных при обстреле ВСУ брянского посёлка Климово выросло до пяти

При обстреле Климова погибли два человека — женщина и 12-летний мальчик, который возвращался из школы на велосипеде и буквально несколько метров не доехал до дома. Как пишет SHOT, ребёнок учился на отлично, всегда помогал своей маме и готовил ей завтрак. Женщину и мальчика прошило осколками украинского снаряда.

Обложка ©

SHOT

Никита Никонов
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