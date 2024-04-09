Разбитые стёкла волной окатили 6-летних учеников в брянском Климове после обстрела ВСУ
SHOT: При обстреле ВСУ Климова вынесло стёкла на уроке английского для детей
SHOT опубликовал видео из здания в посёлке Климово в Брянской области, где после сегодняшнего обстрела ВСУ взрывной волной выбило в окнах стёкла, а осколки попали на детей, изучавших английский язык на частном занятии.
На уроке английского в посёлке Климово в Брянской области взрывной волной выбило стёкла в окнах после обстрела ВСУ. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, внутри находились четыре шестилетних ребёнка. Репетиторы оперативно скомандовали всем лечь на пол, как только начался обстрел. Это спасло детям жизнь.
При обстреле Климова погибли два человека — женщина и 12-летний мальчик, который возвращался из школы на велосипеде и буквально несколько метров не доехал до дома. Как пишет SHOT, ребёнок учился на отлично, всегда помогал своей маме и готовил ей завтрак. Женщину и мальчика прошило осколками украинского снаряда.