Украине нужно стать нейтральной, для того чтобы завершить конфликт. Для этого Киеву придётся разорвать все связи с США, заявил американский профессор Джон Миршаймер во время дебатов в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке.

"Необходимо разорвать стратегическую связь между Украиной и США, чтобы создать по-настоящему нейтральную Украину. Это единственный способ закончить хаос, который существует сегодня", — подчеркнул профессор.

Эксперт добавил, что финансовая поддержка Запада не поможет Киеву исправить ситуацию. По его словам, разница потенциалов между Украиной и Россией огромна и она будет только увеличиваться в пользу РФ. Миршаймер выразил уверенность, что киевский режим обречён на поражение.

Профессор заключил, что конфликт можно завершить путём прекращения финансирования со стороны Вашингтона, разрыва связей между США и Украиной, а также принятием Киевом нейтрального статуса и отказом от вступления в НАТО.