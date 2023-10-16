Президент РФ Владимир Путин заявил, что для России чрезвычайно важен внеблоковый статус Украины. По его словам, нельзя строить безопасность одних стран за счёт подрыва безопасности других. Об этом он сказал в интервью Медиакорпорации Китая.

"Мы говорили о том, что нельзя строить безопасность одних государств на основе подрыва безопасности других, безопасность для всех должна быть одинаковой. В этой связи для нас чрезвычайно важен внеблоковый характер Украины", — сказал Путин.

Президент добавил, что у России, как и у любого другого государства, есть право на обеспечение собственной безопасности. Если РФ считает, что расширение НАТО за счёт Украины создаёт угрозы, то она просит, чтобы это услышали. Глава государства указал, что ещё в 1991 году американская администрация того времени обещала, что не будет расширения НАТО на восток. Однако после этого было пять волн расширения, и каждый раз Москва высказывала свои озабоченности.

"Каждый раз нам говорили: "Да, мы вам обещали не расширять НАТО на восток, но это же были устные обещания, а где бумажка с нашей подписью? Бумажки нет? Всё, до свидания", — отметил президент.

Президент России также вспомнил переговоры по поводу иранской ядерной программы. По словам Путина, после достижения договорённостей и подписания документов пришла другая Администрация США и "выбросила всё в помойку".