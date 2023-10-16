Путин назвал причины эскалации конфликта на Украине

Эскалация конфликта на Украине произошла не без участия Вашингтона, который втягивал Киев в Североатлантический альянс. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Медиакорпорации Китая, напомнив, что боевые действия в Донбассе начались после госпереворота в 2014 году.

"Всё это, вкупе с тем что Соединённые Штаты начали втаскивать саму Украину в НАТО, и привело к эскалации конфликта", — заявил политический деятель.

Глава государства также подчеркнул, что основной тезис принятой в 1991 году Декларации о независимости Украины заключается в том, что она является нейтральным государством. Несмотря на это, в 2008 году было объявлено о том, что Незалежную ждут в военно-политическом блоке НАТО.

"Зачем? До сих пор никому не понятно. И так из года в год, из года в год накаляли обстановку. В конце концов разразился кризис 2014 года, боевые действия. Всё это привело к тому, что эта эскалация вышла на новый уровень", — заявил Путин.