"Какая-то чушь": Путин дал оценку западному порядку, основанному на несуществующих правилах

Президент России Владимир Путин заявил, что нынешняя политика США является рудиментом колониального мышления. Об этом он сказал в интервью Медиакорпорации Китая. Глава государства указал, что такие страны всегда считали, что они "люди первого сорта".

"То есть, когда они говорят, что они исключительные в Соединённых Штатах, это значит, что вторые, другие люди, все люди какого-то другого, второго сорта. А как иначе воспринимать это? Это и есть рудименты колониального мышления", — отметил Путин.

Российский лидер также назвал чушью западный порядок, основанный на правилах, поскольку этих правил никто "не видел и не согласовывал". Путин считает, что такой подход выгоден для тех, кто говорит об этом, — они сами придумывают правила так, как им выгодно.

"Как же можно говорить о порядке, основанном на правилах, которых никто не видел? С точки зрения здравого смысла это нонсенс, это какая-то чушь", — сказал президент.