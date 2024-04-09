"Вовлечение в войну": Перспектива вступления Украины в НАТО ужаснула американского сенатора
Сенатор Вэнс: Вступление Украины в НАТО приведёт к войне России и США
Некоторые члены Конгресса США считают, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведёт к тому, что Соединённым Штатам придётся отправить своих военных в зону украинского конфликта и тем самым вступить в прямое вооружённое противостояние с Россией. Об этом в социальной сети Х написал сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.
Таким образом парламентарий прокомментировал недавние заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена, который на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне по итогам их встречи в Париже констатировал, что Украина со временем станет членом НАТО, вопрос упирается только в подготовку ясной дорожной карты движения к этой цели. По словам Вэнса, такой вариант развития событий приведёт к тому, что США отправят свои войска в зону украинского конфликта, что является безответственным решением.
"Это абсолютно безответственно. Украина не должна вступать в НАТО, а приглашать их во время войны — значит вовлекать нашу страну в войну", — сообщил законотворец.
Впоследствии сенатор задался вопросом о том, хотят ли его читатели присутствия американского воинского контингента на Украине. В заключение республиканец подчеркнул, что от идеи вступления Незалежной в Североатлантический альянс стоит отказаться, чтобы не отправлять туда своих военных.
Напомним, что неделю назад глава Госдепа США Энтони Блинкен также высказывался по этому поводу. Тогда дипломат заявил, что введение американских войск на территорию Украины приблизило бы прямой конфликт с Россией, что не отвечает интересам Вашингтона.
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