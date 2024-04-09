"Вовлечение в войну": Перспектива вступления Украины в НАТО ужаснула американского сенатора

Некоторые члены Конгресса США считают, что вступление Украины в Североатлантический альянс приведёт к тому, что Соединённым Штатам придётся отправить своих военных в зону украинского конфликта и тем самым вступить в прямое вооружённое противостояние с Россией. Об этом в социальной сети Х написал сенатор-республиканец от штата Огайо Джеймс Дэвид Вэнс.

Таким образом парламентарий прокомментировал недавние заявления американского госсекретаря Энтони Блинкена, который на совместной пресс-конференции с главой МИД Франции Стефаном Сежурне по итогам их встречи в Париже констатировал, что Украина со временем станет членом НАТО, вопрос упирается только в подготовку ясной дорожной карты движения к этой цели. По словам Вэнса, такой вариант развития событий приведёт к тому, что США отправят свои войска в зону украинского конфликта, что является безответственным решением.

"Это абсолютно безответственно. Украина не должна вступать в НАТО, а приглашать их во время войны — значит вовлекать нашу страну в войну", — сообщил законотворец.

Впоследствии сенатор задался вопросом о том, хотят ли его читатели присутствия американского воинского контингента на Украине. В заключение республиканец подчеркнул, что от идеи вступления Незалежной в Североатлантический альянс стоит отказаться, чтобы не отправлять туда своих военных.