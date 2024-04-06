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6 апреля, 19:20

"Размахивая пряником": В США раскрыли, как Блинкен одурачил Украину обещаниями

AC: Блинкен обманул Кулебу обещаниями о вступлении Киева в НАТО

В США и Европе понимают, что заявления главы Госдепартамента Энтони Блинкена о возможном принятии Украины в Североатлантический альянс не имеют совершенно ничего общего с реальностью. Об этом сообщил обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.

"Это бессмысленный, почти богословский жест — на данном этапе практически языческое песнопение. Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда", — считает Майтра.

Вся речь Блинкена является циничным размахиванием перед постсоветскими странами натовским "пряником", который не только не гарантирует им членство в альянсе, но и может привести к потере их государственности, поставив под вопрос само существование такой страны.

"Результатом станет сохранение ложных надежд для Украины и Грузии, которые могут привести к их исчезновению как государств", — подытожил обозреватель.

"Никаких войск": Блинкен сделал неожиданное заявление об Украине
"Никаких войск": Блинкен сделал неожиданное заявление об Украине

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Украину от принятия в НАТО отделяет лишь не составленная дорожная карта. По его словам, как только соответствующие документы будут грамотно составлены, Киев получит долгожданное приглашение в альянс.

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ТАСС / Johanna Geron

Владимир Озеров
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