"Размахивая пряником": В США раскрыли, как Блинкен одурачил Украину обещаниями

В США и Европе понимают, что заявления главы Госдепартамента Энтони Блинкена о возможном принятии Украины в Североатлантический альянс не имеют совершенно ничего общего с реальностью. Об этом сообщил обозреватель американского журнала American Conservative Сумантра Майтра.

"Это бессмысленный, почти богословский жест — на данном этапе практически языческое песнопение. Блинкен знает, что его обещание не соответствует действительности. Европейские союзники знают, что это неправда", — считает Майтра.

Вся речь Блинкена является циничным размахиванием перед постсоветскими странами натовским "пряником", который не только не гарантирует им членство в альянсе, но и может привести к потере их государственности, поставив под вопрос само существование такой страны.

"Результатом станет сохранение ложных надежд для Украины и Грузии, которые могут привести к их исчезновению как государств", — подытожил обозреватель.