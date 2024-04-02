"Никаких войск": Блинкен сделал неожиданное заявление об Украине

Введение американских войск на территорию Украины приблизило бы прямой конфликт с Россией, что не отвечает интересам США. Такое заявление сделал в интервью для телеканала LCI госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.

"Политика президента Джо Байдена предельно ясна: никаких войск США на территории Украины не будет. Это то, что приблизило бы прямой конфликт с Россией, а мы хотим этого избежать. Это не в интересах ни США, ни союзников по НАТО", — подчеркнул Блинкен.