"Никаких войск": Блинкен сделал неожиданное заявление об Украине
Госсекретарь Блинкен: Никаких войск США на территории Украины не будет
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Введение американских войск на территорию Украины приблизило бы прямой конфликт с Россией, что не отвечает интересам США. Такое заявление сделал в интервью для телеканала LCI госсекретарь Соединённых Штатов Энтони Блинкен.
"Политика президента Джо Байдена предельно ясна: никаких войск США на территории Украины не будет. Это то, что приблизило бы прямой конфликт с Россией, а мы хотим этого избежать. Это не в интересах ни США, ни союзников по НАТО", — подчеркнул Блинкен.
Иная позиция относительно отправки войск на Украину у французского лидера Эмманюэля Макрона, который ранее допустил возможность ввода войск стран Запада на территорию Незалежной. Как оказалось, не все политики с воодушевлением восприняли такое громкое заявление президента Пятой республики. По данным источников, его комментарии вызвали "мгновенный и очень публичный упрёк со стороны канцлера Германии Олафа Шольца", а также разгневали чиновников в США. О несогласии с Макроном также заявила премьер-министр Италии Джорджа Мелони, министр обороны Германии Борис Писториус и другие.