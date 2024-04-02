"Можем напомнить о Березине": Казачий атаман записал гневное видеопослание Макрону
Атаман Дьяконов призвал Макрона убрать французских наёмников с Русской земли
Из-за политики стран Запада, в том числе Франции, в 2014 году был запущен механизм гражданской войны на Украине. Об этом в своём видеообращении к французскому лидеру Эмманюэлю Макрону заявил верховный атаман международного Союза казаков — воинов России и зарубежья (СКВРиЗ) Николай Дьяконов.
Казачий атаман записал видеопослание Макрону. Видео © Telegram / Первый казачий
Своё послание он записал в станице Луганской (ЛНР) на фоне разрушенного украинским снарядом старинного казачьего дома 1804 года постройки. Дьяконов обвинил в произошедшем в том числе Париж, который поставляет Киеву оружие. Он отметил, что в этом доме до 2014 года жили потомки донского казака Николаева, участвовавшего в Бородинском сражении. Также он подчеркнул, что казак Николаев вместе с другими русскими военными вошёл в сдавшийся Париж в 1814 году.
"Господа французы! Господин Макрон! Уберите своих наёмников с нашей святой Русской земли. А иначе мы вам напомним, что такое Березина", — обратился Дьяконов.
Ранее Life.ru писал, что Эмманюэль Макрон выразил готовность отправить сухопутные войска западных стран на Украину. Он заявил, что Запад сделает всё для того, чтобы Россия не победила в украинском конфликте. В Верховной раде поспешили добавить, что французские войска могут дислоцироваться на границе Украины с Белоруссией. А накануне стало известно, что Париж может направить более семи тысяч солдат на территорию Незалежной.
Кадр из видео Telegram / Первый казачий