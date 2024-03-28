Премьер Италии призвала Макрона "выбирать тона", говоря о войсках на Украине

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в частной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразила несогласие с его идеей насчёт отправки европейского военного контингента на Украину. Об этом она рассказала сама в эфире телеканал Rete4.

"Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем", — заявила итальянский премьер.