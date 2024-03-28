Премьер Италии призвала Макрона "выбирать тона", говоря о войсках на Украине
Мелони заявила Макрону, что не согласна с его словами о войсках на Украине
Джорджа Мелони. Обложка © TACC / EPA
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в частной беседе с президентом Франции Эмманюэлем Макроном выразила несогласие с его идеей насчёт отправки европейского военного контингента на Украину. Об этом она рассказала сама в эфире телеканал Rete4.
"Я не согласилась со словами Макрона, я ему это сказала. Я с ними не согласна и убеждена, что мы должны обратить внимание на то, какие тона мы используем", — заявила итальянский премьер.
Также она отметила, что после последнего саммита глав стран ЕС в СМИ стали появляться новости, что Европу якобы "готовят к войне", так как "там был пассаж о том, что нужно сотрудничать в реагировании на кризис". Мелони подчеркнула, что речь тогда шла исключительно о гражданской обороне.
Напомним, в последнее время Макрон всё чаще стал вызывать негодование у политической элиты из-за его громких заявлений о столкновении РФ и Украины. Начало им положило резонансное высказывание о возможной отправке контингента НАТО на Украину. Однако союзники Парижа отвергли эту идею, и Франции пришлось скорректировать изначальное заявление. Но позже французский лидер снова не исключил отправку своих солдат в Незалежную. Глава МИД РФ Сергей Лавров считает, что Макрон бравирует такими заявлениями, чтобы понравиться США. Позднее стало известно, что заявления французского лидера успели разозлить власти США.