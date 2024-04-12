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12 апреля, 10:22

В Кремле оценили готовность Киева к мирным переговорам

Песков: У Кремля нет ощущения, что Украина готова к переговорам

Киев не выглядит так, будто готов к мирному урегулированию конфликта. Об этом во время брифинга журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Нет, не чувствуют [готовности к переговорам]", — сказал он, отметив, что обсуждение деталей "теоретических переговоров" с Украиной выглядит неуместно.

По его мнению, так и будет, пока в Незалежной на законодательном уровне действует запрет переговоров с Россией. Песков также напомнил, что указ об этом подписан лично Владимиром Зеленским.

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Ранее Песков заявил, что переговорный процесс о мирном разрешении украинского конфликта должен проходить с учётом сложившихся на текущий момент реалий. Так он прокомментировал намерения швейцарского МИД вернуться к проекту мирного соглашения, которые обсуждались Москвой и Киевом в 2022 году в Стамбуле.

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ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko

Александр Юнашев
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