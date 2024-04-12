В Кремле оценили готовность Киева к мирным переговорам
Песков: У Кремля нет ощущения, что Украина готова к переговорам
Киев не выглядит так, будто готов к мирному урегулированию конфликта. Об этом во время брифинга журналистам рассказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
"Нет, не чувствуют [готовности к переговорам]", — сказал он, отметив, что обсуждение деталей "теоретических переговоров" с Украиной выглядит неуместно.
По его мнению, так и будет, пока в Незалежной на законодательном уровне действует запрет переговоров с Россией. Песков также напомнил, что указ об этом подписан лично Владимиром Зеленским.
Ранее Песков заявил, что переговорный процесс о мирном разрешении украинского конфликта должен проходить с учётом сложившихся на текущий момент реалий. Так он прокомментировал намерения швейцарского МИД вернуться к проекту мирного соглашения, которые обсуждались Москвой и Киевом в 2022 году в Стамбуле.
ТАСС / AP / Alexander Zemlianichenko