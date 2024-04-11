Песков разнёс бессмысленный "мирный саммит" по Украине в Швейцарии без России
Песков высказался о переговорах по Украине без России: "Процесс впустую"
Переговорный процесс по урегулированию конфликта в Украине без участия России не несёт в себе никакого смысла. Такое мнение высказал при общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя грядущий в июне швейцарский саммит, где планируется обсуждение "формулы мира", придуманной Владимиром Зеленским.
"Сначала надо понять, о чём там идёт речь, о какой формуле мира. Это первое. Второе — мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России он бессмысленен и, по сути, является переговорным процессом впустую", — считает представитель Кремля.
Песков вновь отметил, что Россия готова к началу переговоров по Украине, однако Киев запретил себе проводить подобные мероприятия на законодательном уровне, поэтому Москва "не видит горизонтов впереди". Он добавил, что российский лидер Владимир Путин не раз заявлял, что РФ открыта для мирного урегулирования конфликта. Более того, он является предпочтительным для российской стороны.
Напомним, что первые переговоры между Россией и Украиной состоялись в Стамбуле в 2022 году. Стороны согласовали несколько пунктов, но затем Киев отказался подписать документ и вышел из переговорного процесса. Владимир Путин, объясняя причины такого поворота событий, вспомнил визит Бориса Джонсона в Украину весной того же года, где он заверил украинскую власть в необходимости продолжать военные действия против России. На текущий момент в Кремле считают, что переговоры теперь должны проходить с учётом новых реалий. "Мирный саммит" по Украине пройдёт в швейцарском Бюргенштоке с 20 по 24 июня. Россия не получила приглашение на встречу.
ТАСС / Карпухин Сергей