Переговорный процесс по урегулированию конфликта в Украине без участия России не несёт в себе никакого смысла. Такое мнение высказал при общении с журналистами пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя грядущий в июне швейцарский саммит, где планируется обсуждение "формулы мира", придуманной Владимиром Зеленским.

"Сначала надо понять, о чём там идёт речь, о какой формуле мира. Это первое. Второе — мы неоднократно говорили, что, конечно же, переговорный процесс без России он бессмысленен и, по сути, является переговорным процессом впустую", — считает представитель Кремля.