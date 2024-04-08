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7 апреля, 23:16

Стубб назвал единственный способ добиться мира на Украине

Президент Финляндии Стубб считает бои на Украине способом достижения мира

Президент Финляндии Александер Стубб. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Президент Финляндии Александер Стубб. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что единственным способом добиться мира на Украине является продолжение на данной территории боевых действий. Такое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу CNN.

"Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя", — заявил Стубб и добавил, что мирные переговоры в данный момент начаться не могут.

Также президент Финляндии заявил о полном отсутствии политического диалога с Россией.

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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что некоторые страны начали обсуждать достижение мира на Украине. По словам главы немецкого правительства, речь идёт в том числе о самой Незалежной.

Оксана Попова
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