Стубб назвал единственный способ добиться мира на Украине

Президент Финляндии Александер Стубб считает, что единственным способом добиться мира на Украине является продолжение на данной территории боевых действий. Такое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу CNN.

"Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя", — заявил Стубб и добавил, что мирные переговоры в данный момент начаться не могут.

Также президент Финляндии заявил о полном отсутствии политического диалога с Россией.