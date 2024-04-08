Стубб назвал единственный способ добиться мира на Украине
Президент Финляндии Стубб считает бои на Украине способом достижения мира
Президент Финляндии Александер Стубб. Обложка © ТАСС / dpa / picture-alliance
Президент Финляндии Александер Стубб считает, что единственным способом добиться мира на Украине является продолжение на данной территории боевых действий. Такое мнение он высказал в интервью американскому телеканалу CNN.
"Единственный способ, которым мы можем достичь мира, — это через поле боя", — заявил Стубб и добавил, что мирные переговоры в данный момент начаться не могут.
Также президент Финляндии заявил о полном отсутствии политического диалога с Россией.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что некоторые страны начали обсуждать достижение мира на Украине. По словам главы немецкого правительства, речь идёт в том числе о самой Незалежной.