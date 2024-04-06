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6 апреля, 09:46

Президент Финляндии поддержал решение бессрочно закрыть границу с Россией

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото © ТАСС / AP / Sergei Grits

Президент Финляндии Александр Стубб. Фото © ТАСС / AP / Sergei Grits

Президент Финляндии Александер Стубб выразил согласие с решением правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределённый срок. Об этом он сообщил в традиционном субботнем интервью телеканалу Yle.

"Решение сохранить восточную границу закрытой — правильное решение", — поделился Стубб своим мнением.

По его убеждению, такие действия правительства позволили избежать хаоса, а ситуация с беженцами не стала неконтролируемой.

Финляндия оставила границу с Россией закрытой на неопределённый срок
Финляндия оставила границу с Россией закрытой на неопределённый срок

Напомним, что в ноябре 2023-го власти Финляндии закрыли вообще все КПП на границе с Россией, объяснив это решение наплывом беженцев из третьих стран. Предполагалось, что это ограничение сохранится минимум до 14 апреля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.

Каринэ Гевондян
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