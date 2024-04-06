Президент Финляндии поддержал решение бессрочно закрыть границу с Россией
Президент Финляндии Александр Стубб. Фото © ТАСС / AP / Sergei Grits
Президент Финляндии Александер Стубб выразил согласие с решением правительства о закрытии автотранспортных пропускных пунктов на границе с Россией на неопределённый срок. Об этом он сообщил в традиционном субботнем интервью телеканалу Yle.
"Решение сохранить восточную границу закрытой — правильное решение", — поделился Стубб своим мнением.
По его убеждению, такие действия правительства позволили избежать хаоса, а ситуация с беженцами не стала неконтролируемой.
Напомним, что в ноябре 2023-го власти Финляндии закрыли вообще все КПП на границе с Россией, объяснив это решение наплывом беженцев из третьих стран. Предполагалось, что это ограничение сохранится минимум до 14 апреля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.