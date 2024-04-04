Финляндия оставила границу с Россией закрытой на неопределённый срок
Финляндия оставила закрытыми КПП на границе с РФ "до дальнейшего уведомления"
Правительство Финляндии приняло решение оставить закрытыми автотранспортные пункты пересечения на границе с Россией на неопределённый срок. Об этом сообщает департамент правительственных коммуникаций кабмина.
"Восточная граница Финляндии останется закрытой до дальнейшего уведомления", — сказано в сообщении.
Напомним, что в ноябре 2023-го власти Финляндии закрыли вообще все КПП на границе с Россией, объяснив это решение наплывом беженцев из третьих стран. Предполагалось, что это ограничение сохранится минимум до 14 апреля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.
Unsplash / Naufal Giffari