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21 февраля, 15:24

Погранслужба Финляндии хочет навсегда закрыть два КПП на границе с Россией

Пограничная служба Финляндии планирует навсегда закрыть два КПП на границе с Россией — Париккала и Инари, которые и так не используются уже несколько лет. Об этом сообщила телерадиокомпания Yle.

"Пограничная служба планирует закрыть последние временные пункты пропуска на восточной границе. Есть два временных пункта пропуска: Париккала и Лиексан-Инари", — говорится в сообщении.

Ранее через эти пункты проходили в основном лесные перевозки. Движение в Париккале было приостановлено из-за санкций Евросоюза, а в Лиексан-Инари — из-за прекращения импорта древесины.

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Напомним, что в ноябре 2023 власти Финляндии закрыли вообще все КПП на границе с Россией, объяснив это решение наплывом беженцев из третьих стран. Это ограничение сохранится минимум до 14 апреля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.

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ТАСС / IMAGO / Lehtikuva / Minna Raitavuo

Александра Вишнякова
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