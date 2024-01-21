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21 января, 15:06

"Хотим лучшего решения!": В Хельсинки прошёл марш-митинг против закрытия границы с Россией

В Хельсинки прошёл марш-митинг против закрытия границы с Россией

Кадр с марш-митинга в Хельсинки. Обложка © Telegram / Граница Финляндии: петиции, митинги за открытие КПП

Кадр с марш-митинга в Хельсинки. Обложка © Telegram / Граница Финляндии: петиции, митинги за открытие КПП

Русскоязычные жители Финляндии провели в Хельсинки марш-митинг против закрытия границы с Россией. Мероприятие проходило на одной из центральных улиц — Алексантеринкату — от универмага "Стокманн" до Сенатской площади. В общей сложности, по словам организаторов, в акции участвовало около 100 человек.

Кадры с марша-митинга в Хельсинки. Видео © Telegram / Граница Финляндии: петиции, митинги за открытие КПП

"Кто мы? Жители Финляндии! Чего мы хотим? Лучшего решения! Когда мы просим его? Прямо сейчас! Лучшего решения!" — скандировали участники шествия.

В беседе с журналистами митингующие отметили, что перевозка грузов через границу с Россией до сих пор осуществляется. В связи с этим они выразили надежду на то, что финские власти всё-таки одумаются и смогут найти способ для пропуска людей через КПП.

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Ранее Лайф сообщал, что Финляндия продлила закрытие границы с Россией. Так, все девять КПП не будут работать как минимум до 11 февраля текущего года.

Наталья Исакова
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