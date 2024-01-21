"Хотим лучшего решения!": В Хельсинки прошёл марш-митинг против закрытия границы с Россией

Русскоязычные жители Финляндии провели в Хельсинки марш-митинг против закрытия границы с Россией. Мероприятие проходило на одной из центральных улиц — Алексантеринкату — от универмага "Стокманн" до Сенатской площади. В общей сложности, по словам организаторов, в акции участвовало около 100 человек.

Кадры с марша-митинга в Хельсинки. Видео © Telegram / Граница Финляндии: петиции, митинги за открытие КПП

"Кто мы? Жители Финляндии! Чего мы хотим? Лучшего решения! Когда мы просим его? Прямо сейчас! Лучшего решения!" — скандировали участники шествия.

В беседе с журналистами митингующие отметили, что перевозка грузов через границу с Россией до сих пор осуществляется. В связи с этим они выразили надежду на то, что финские власти всё-таки одумаются и смогут найти способ для пропуска людей через КПП.