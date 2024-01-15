Финны хотят запретить россиянам сделки с недвижимостью, включая аренду жилья

Финские власти планируют запретить гражданам России участвовать в сделках с недвижимостью, заявил министр обороны страны Антти Хяккянен. По его словам, ограничения могут быть введены не только на покупку, но даже аренду жилья. Кроме того, власти могут инициировать проверку "подноготной" уже закрытых сделок.

"Определённые решения могут быть приняты уже весной. Помимо полного запрета на проведение сделок в Финляндии, для граждан РФ также будет проведено расследование по уже проданным россиянам объектам недвижимости", — сказал Хяккянен в интервью финскому изданию Helsingin Sanomat.

Он добавил, что уже в рамках 12-го пакета антироссийских санкций Евросоюза у Хельсинки появилась возможность конфисковать объекты недвижимости и бизнес, которые принадлежат подпавшим под рестрикции лицам.