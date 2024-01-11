Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 11 февраля

Как сообщал Лайф, в ноябре власти Финляндии решили закрыть все КПП на границе с Россией. Поводом для недружественного шага Хельсинки стала якобы "ситуация с мигрантами". В декабре финны возобновили работу двух погранпереходов, но всего на сутки. А в январе 2024 года в Хельсинки заявили, что не станут возобновлять работу КПП в январе. В настоящее время единственным транспортным сообщением между странами по сухопутной границе являются грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.