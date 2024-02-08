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8 февраля, 12:01

Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 14 апреля

Финские власти решили продлить закрытие сухопутной границы с Россией до 14 апреля. Об этом сообщает МВД страны.

"Правительство приняло решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года", — говорится в сообщении финского МВД.

Там добавили, что также нельзя будет подавать заявления о предоставлении международной защиты ни в каких КПП на границе с Россией.

"Хотим лучшего решения!": В Хельсинки прошёл марш-митинг против закрытия границы с Россией
"Хотим лучшего решения!": В Хельсинки прошёл марш-митинг против закрытия границы с Россией

Напомним, в ноябре 2023 власти Финляндии закрыли все КПП на границе с Россией, объяснив это решение наплывом беженцев из третьих стран. В январе этого года в Хельсинки заявили, что пока не станут возобновлять работу КПП, и продлили закрытие границы до 11 февраля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала. 3 февраля премьер Финляндии Петтери Орпо заявил, что государство не намерено открывать границу с РФ в ближайшее время.

Обложка ©

ТАСС / IMAGO / Lehtikuva / Lauri Heino

Дарья Нарыкова
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