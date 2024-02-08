Финляндия продлила закрытие КПП на границе с Россией до 14 апреля

Финские власти решили продлить закрытие сухопутной границы с Россией до 14 апреля. Об этом сообщает МВД страны.

"Правительство приняло решение, что сухопутные пограничные переходы между Финляндией и Россией будут закрыты до 14 апреля 2024 года", — говорится в сообщении финского МВД.