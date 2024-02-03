Финляндия отказалась открыть границу с Россией
Премьер Финляндии Орпо заявил, что страна не планирует открывать границу с РФ
Финляндия не намерена открывать границу с Россией в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в эфире телеканала Yle.
"Насколько мы понимаем, за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегально приехать в Финляндию… Понятно, что мы не можем отменить закрытие границ", — указал Орпо.
По словам премьера, около тысячи человек хотят въехать на территорию Финляндии из России. Орпо пояснил, что финским властям необходимо разработать меры сдерживания незаконной миграции до открытия границы.
Ранее СМИ анонсировали решение Финляндии не открывать в феврале границу с Россией.
Напомним, в ноябре прошлого года власти Финляндии закрыли все КПП на границе с Россией, объяснив это решение наплывом беженцев из третьих стран. В январе этого года в Хельсинки заявили, что пока не станут возобновлять работу КПП, и продлили закрытие границы до 11 февраля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.
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