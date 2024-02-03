Финляндия отказалась открыть границу с Россией

Финляндия не намерена открывать границу с Россией в ближайшее время. Об этом заявил премьер-министр Финляндии Петтери Орпо в эфире телеканала Yle.

"Насколько мы понимаем, за восточной границей находятся люди, цель которых — нелегально приехать в Финляндию… Понятно, что мы не можем отменить закрытие границ", — указал Орпо.

По словам премьера, около тысячи человек хотят въехать на территорию Финляндии из России. Орпо пояснил, что финским властям необходимо разработать меры сдерживания незаконной миграции до открытия границы.