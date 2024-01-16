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16 января, 16:19

Финляндия не собирается открывать КПП на границе с РФ в феврале

Власти Финляндии не собираются открывать пропускные пункты на границе с Россией в феврале. Об этом сообщает газета Ilta-Sanomat со ссылкой на источники в правительстве страны.

Там заявили, что позаботятся о том, чтобы границу не пришлось открывать даже на короткий период после закрытия.

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Как сообщал Лайф, в ноябре 2023 года власти Финляндии решили закрыть все КПП на границе с Россией. Поводом для недружественного шага Хельсинки стала якобы "ситуация с мигрантами". В январе 2024 года в Хельсинки заявили, что пока не станут возобновлять работу КПП, и продлили закрытие границы до 11 февраля. В настоящее время разрешены только грузоперевозки по железной дороге через пункт пропуска Вайниккала.

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ТАСС / AP / Lauri Heino

Александра Вишнякова
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