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28 марта, 06:57
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Шольц: Некоторые страны на уровне советников обсуждают мир на Украине

Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld

Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld

Некоторые страны начали обсуждать достижение мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По словам главы немецкого правительства, речь идёт в том числе о самой Незалежной.

"Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу", — сказал он в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung.

Шольц отметил, что конфликт можно завершить "в любое время". Однако для этого, считает он, президенту России Владимиру Путину "необходимо вывести войска".

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Ранее издание Politico предположило, что Олаф Шольц намерен заставить Украину согласиться на переговоры с Москвой. Именно этим объясняется нежелание Берлина увеличивать свою поддержку Киева, несмотря на имеющиеся на то экономические возможности.

Матвей Константинов
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