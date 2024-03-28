Шольц: Некоторые страны на уровне советников обсуждают мир на Украине

Некоторые страны начали обсуждать достижение мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По словам главы немецкого правительства, речь идёт в том числе о самой Незалежной.

"Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу", — сказал он в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung.

Шольц отметил, что конфликт можно завершить "в любое время". Однако для этого, считает он, президенту России Владимиру Путину "необходимо вывести войска".