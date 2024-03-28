Шольц: Некоторые страны на уровне советников обсуждают мир на Украине
Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / picture-alliance / dpa / Kay Nietfeld
Некоторые страны начали обсуждать достижение мира на Украине, заявил канцлер Германии Олаф Шольц. По словам главы немецкого правительства, речь идёт в том числе о самой Незалежной.
"Часть стран, включая Украину, в настоящее время обсуждают на уровне советников по безопасности, как может выглядеть то, что могло бы привести к мирному процессу", — сказал он в интервью газете Märkische Allgemeine Zeitung.
Шольц отметил, что конфликт можно завершить "в любое время". Однако для этого, считает он, президенту России Владимиру Путину "необходимо вывести войска".
Ранее издание Politico предположило, что Олаф Шольц намерен заставить Украину согласиться на переговоры с Москвой. Именно этим объясняется нежелание Берлина увеличивать свою поддержку Киева, несмотря на имеющиеся на то экономические возможности.