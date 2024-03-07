СМИ узнали о планах Шольца склонить Украину к переговорам
Politico: Шольц намерен заставить Украину согласиться на мирные переговоры
Канцлер Германии Олаф Шольц. Обложка © ТАСС / ABACA / Lafargue Raphael
Судя по тому, какую политическую линию гнёт канцлер Германии Олаф Шольц, он намерен заставить Киев согласиться на мирные переговоры с Москвой. Об этом пишет Politico.
В материале напомнили о том, что по объёму предоставленной помощи Украине Германия находится на втором месте после США. Несмотря на это, в процентах от ВВП Берлин занимает 11-ю строчку в мире, а это значит, что немецкие власти вполне могли бы нарастить поддержку киевскому режиму, ведь обладают всеми необходимыми для этого ресурсами. Однако, по мнению авторов, Шольц сознательно на это не идёт.
"Нежелание Шольца идти ва-банк ради Украины наводит на мысль, что его конечная цель — заставить Украину согласиться на мирные переговоры, и как можно скорее", — отмечается в тексте.
Кстати, недавно немецкий канцлер Олаф Шольц запретил передавать ВСУ крылатые ракеты Taurus. Такое решение он принял на фоне скандала со слитым разговором офицеров Бундесвера об атаке Крымского моста. Действия главы Правительства ФРГ уже оценил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, отметив, что политик поступил разумно.