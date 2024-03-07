СМИ узнали о планах Шольца склонить Украину к переговорам

В материале напомнили о том, что по объёму предоставленной помощи Украине Германия находится на втором месте после США. Несмотря на это, в процентах от ВВП Берлин занимает 11-ю строчку в мире, а это значит, что немецкие власти вполне могли бы нарастить поддержку киевскому режиму, ведь обладают всеми необходимыми для этого ресурсами. Однако, по мнению авторов, Шольц сознательно на это не идёт.