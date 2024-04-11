Песков высказался за переговоры по Украине с учётом новых реалий Песков: При организации переговоров по Украине нужно учитывать сложившиеся реалии 11 апреля, 10:41 Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / АР

Переговоры по украинскому конфликту должны отталкиваться от текущих реалий, так как ситуация кардинально меняется. Об этом сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя стремление МИД Швейцарии вернуть Москву и Киев к договору о мире, условия которого обсуждались в Стамбуле в 2022 году.

"Действительно, [в Стамбуле] был согласован документ, просто за два года — кстати, почти ровно за два года — ситуация изменилась. И геополитическая реальность сильно отличается от того, что было в марте 2022-го", — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что очень недальновидно вернуться к договорённостям прошлых лет, не оглядываясь на текущее положение дел.

Напомним, весной 2022 года Россия и Украина проводили мирные переговоры в Стамбуле. Результатом стал ряд договорённостей, которые Киев сначала утвердил, но потом с подачи Запада отказался подписывать документ. Президент РФ Владимир Путин не раз указывал, что в срыве переговоров виновен Запад, который толкает Киев на продолжение боевых действий. В Кремле уже говорили, что на данный момент договорённости 2022 года неактуальны и сегодня Украину ждут другие условия.

Авторы Татьяна Миссуми