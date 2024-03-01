Песков высказался о публикации стамбульского договора с Украиной 2022 года

Проект соглашения с Украиной, который предлагался на переговорах в Стамбуле в 2022 году, больше неактуален, поэтому Кремль не видит смысла в его публикации. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью The Wall Street Journal с пунктами из соглашения.

"В марте 2022 года были одни условия, сегодня — другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами РФ", — объяснил представитель Кремля.

Он напомнил, что тогда даже был подготовлен текст соглашения, но переговорный процесс сорвала украинская делегация по команде из Великобритании. Песков добавил, что в связи с изменившейся ситуацией на фронте согласованный в 2022 году текст Кремль не хочет публиковать.