Песков высказался о публикации стамбульского договора с Украиной 2022 года
Песков назвал неактуальным проект договора с Украиной 2022 года
Проект соглашения с Украиной, который предлагался на переговорах в Стамбуле в 2022 году, больше неактуален, поэтому Кремль не видит смысла в его публикации. Об этом заявил на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя статью The Wall Street Journal с пунктами из соглашения.
"В марте 2022 года были одни условия, сегодня — другие условия и другой юридический статус тех территорий, которые стали регионами РФ", — объяснил представитель Кремля.
Он напомнил, что тогда даже был подготовлен текст соглашения, но переговорный процесс сорвала украинская делегация по команде из Великобритании. Песков добавил, что в связи с изменившейся ситуацией на фронте согласованный в 2022 году текст Кремль не хочет публиковать.
Напомним, что один из раундов переговоров России и Украины прошёл весной 2022 года в Стамбуле. Их результатом стал ряд договорённостей, которые делегация из Киева сначала подписала, но после отвода российских войск от украинской столицы разорвала эти соглашения. Президент РФ Владимир Путин не раз указывал на вину Запада в срыве переговоров. А накануне Эрдоган заявил о готовности Турции снова принять российско-украинские переговоры.
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