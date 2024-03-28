Путин объяснил, почему уверен в выполнении всех задач СВО

Россия абсолютно точно решит все задачи специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. На совещании по созданию круглогодичных морских курортов глава государства рассказал о своей встрече накануне с военными лётчиками в Тверской области.

"Вчера встречался с нашими ребятами, с пилотами вертолётов. Когда с такими воинами встречаешься, становится очевидным, что мы все свои задачи решим", — подчеркнул Путин.