Путин объяснил, почему уверен в выполнении всех задач СВО
Путин: С такими военными, как у России, все задачи СВО будут выполнены
Россия абсолютно точно решит все задачи специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин. На совещании по созданию круглогодичных морских курортов глава государства рассказал о своей встрече накануне с военными лётчиками в Тверской области.
"Вчера встречался с нашими ребятами, с пилотами вертолётов. Когда с такими воинами встречаешься, становится очевидным, что мы все свои задачи решим", — подчеркнул Путин.
В связи с этим глава государства призвал строить долгосрочные планы в Донбассе и Новороссии, не оглядываясь на одни лишь вопросы безопасности.
Напомним, накануне Путин встретился с военными лётчиками в Тверской области. Глава государства рассказал, как обман с Минскими соглашениями подтолкнул Россию к СВО, заявил, что все народы РФ достойно проявляют себя в зоне спецоперации, а также объяснил, в каком случае конфликта с Украиной можно было бы избежать.
ТАСС / Михаил Метцель