Путин пообещал передать лётчикам копию иконы "Спас Нерукотворный"
Президент РФ Владимир Путин пообещал военным лётчикам, что традиция передачи копий иконы "Спас Нерукотворный" проявившим себя подразделениям будет продолжена. Об этом глава государства заявил в ходе посещения 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ, расположенного в Торжке.
"Мы с министром вчера вечером разговаривали. Сделаем ещё несколько копий с той иконы, которая в главном храме Вооружённых сил, продолжим эту хорошую традицию передавать эти копии в боевые подразделения, которые проявили себя самым наилучшим образом", — заявил российский лидер.
Помимо этого, президент России подчеркнул особую значимость этой иконы для нашей страны и её армии. Путин отметил, что именно перед ней стоял на коленях князь Дмитрий Донской перед Куликовской битвой.
Напомним, 21 февраля Путин передал список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный" Главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) страны. Реликвия с тех пор находится в главном храме ВКС РФ — храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.
Life.ru / Павел Баранов