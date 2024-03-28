Путин пообещал передать лётчикам копию иконы "Спас Нерукотворный"

Президент РФ Владимир Путин пообещал военным лётчикам, что традиция передачи копий иконы "Спас Нерукотворный" проявившим себя подразделениям будет продолжена. Об этом глава государства заявил в ходе посещения 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ, расположенного в Торжке.

"Мы с министром вчера вечером разговаривали. Сделаем ещё несколько копий с той иконы, которая в главном храме Вооружённых сил, продолжим эту хорошую традицию передавать эти копии в боевые подразделения, которые проявили себя самым наилучшим образом", — заявил российский лидер.

Помимо этого, президент России подчеркнул особую значимость этой иконы для нашей страны и её армии. Путин отметил, что именно перед ней стоял на коленях князь Дмитрий Донской перед Куликовской битвой.