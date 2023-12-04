В Госдуме выступили с неожиданным предложением нового знамени ВС России

В России предложили закрепить знамя Спаса Нерукотворного в качестве одного из знамён Вооружённых сил РФ. С такой инициативой выступил депутат Государственной думы Виталий Милонов, направив соответствующее обращение на имя министра обороны страны Сергея Шойгу, пишет RT.

Причина такого выбора — любовь и почитание этого знамени в рядах российских военных, объяснил народный избранник.

"Бойцы и командиры нашей армии в индивидуальном порядке используют изображение Спаса в качестве шевронов, знамён, вымпелов. На передовой можно легко встретить различные флаги с этим древним и священным изображением", — заявил собеседник RT.

Милонов также предложил схематично наносить знамя на российскую боевую технику как опознавательный знак.