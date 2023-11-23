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Опубликовано 23 ноября 2023, 10:52

Кошка Маруся из отряда #Семёнычи прибыла в зону СВО

Кошка Маруся из отряда #Семёнычи прибыла в зону СВО

Кошка Маруся из отряда #Семёнычи, которую орловские пожарные отправили на подмогу нашим бойцам, прибыла в зону СВО. Пушистый талисман добирался до места базирования около 12 часов. Она уже успела познакомиться с военными, а также провела первую разведку на новом месте.

Бойцы Луганского направления с радостью встретили Марусю и вручили ей камуфляжную именную форму с нашивкой.

"Марусе предстоит освоиться на новом месте и приступить к выполнению специальных задач", — сообщили в МЧС России.

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Ранее Лайф писал, что пожарные и спасатели МЧС России из отряда #Семёнычи отправили на подмогу военным в зону СВО свой пушистый талисман — кошку Марусю. Ещё котёнком она поселилась в пожарной части Орловской области, когда огнеборцы два года назад спасли её от гибели. С тех пор Маруся помогала выполнять чрезвычайно важные поручения и всегда поднимала настроение ласковым мурлыканьем.

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t.me / МЧС России

Александра Мышляева
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