Кошка Маруся из отряда #Семёнычи, которую орловские пожарные отправили на подмогу нашим бойцам, прибыла в зону СВО. Пушистый талисман добирался до места базирования около 12 часов. Она уже успела познакомиться с военными, а также провела первую разведку на новом месте.

Ранее Лайф писал, что пожарные и спасатели МЧС России из отряда #Семёнычи отправили на подмогу военным в зону СВО свой пушистый талисман — кошку Марусю. Ещё котёнком она поселилась в пожарной части Орловской области, когда огнеборцы два года назад спасли её от гибели. С тех пор Маруся помогала выполнять чрезвычайно важные поручения и всегда поднимала настроение ласковым мурлыканьем.