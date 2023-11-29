В Госдуме отреагировали на референдум о переименовании Волгограда
Депутат Останина поддержала инициативу переименовать Волгоград в Сталинград
Председатель Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Нина Останина в беседе с Лайфом положительно оценила инициативу о том, чтобы дать Волгограду новое название. По её мнению, в случае принятия такого решения будет восстановлена историческая справедливость.
"Это уже реакция власти на то мнение, которое высказывается обществом. Поэтому если сейчас депутаты примут такое постановление, то это просто восстановление исторической справедливости. И сейчас, когда у нас идёт спецоперация, когда образы защитников Сталинграда являются для наших парней примером и тем самым символом, который их на подвиги ведёт, я думаю, что это более чем своевременно", — подчеркнула депутат.
Напомним, ранее стало известно, что в Волгограде могут провести референдум о переименовании города-героя. Он обретёт старое-новое название, которое уже носил в период с 1925 по 1961 год. Согласно документу, инициатива будет считаться поддержанной, если наберёт не менее половины голосов участников плебисцита.
ТАСС / Дмитрий Рогулин