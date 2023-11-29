Председатель Комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей, депутат Нина Останина в беседе с Лайфом положительно оценила инициативу о том, чтобы дать Волгограду новое название. По её мнению, в случае принятия такого решения будет восстановлена историческая справедливость.

"Это уже реакция власти на то мнение, которое высказывается обществом. Поэтому если сейчас депутаты примут такое постановление, то это просто восстановление исторической справедливости. И сейчас, когда у нас идёт спецоперация, когда образы защитников Сталинграда являются для наших парней примером и тем самым символом, который их на подвиги ведёт, я думаю, что это более чем своевременно", — подчеркнула депутат.