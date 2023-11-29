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В Волгограде хотят провести референдум о переименовании города-героя

В региональной думе разработали механизм переименования Волгограда в Сталинград

29 ноября, 08:13
<p>Волгоград. Добровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. Фото © Дмитрий Рогулин / ТАСС</p>

Волгоград. Добровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции. Фото © Дмитрий Рогулин / ТАСС

В Волгограде могут провести референдум о переименовании города-героя. Соответствующее постановление рассмотрит областная дума. Проект документа уже опубликован на сайте регионального парламента. Из него следует, что инициатива будет считаться поддержанной в том случае, если она наберёт не менее половины голосов участников плебисцита.

"Проект направлен на приведение норм "Об административно-территориальном устройстве Волгоградской области" в соответствие с изменившимися положениями федерального законодательства, а также на совершенствование правового механизма присвоения наименований населённым пунктам, иным административно-территориальным единицам Волгоградской области, их переименования, выявления мнения населения соответствующих территорий об указанных процедурах", говорится в пояснительной записке к документу.

Отметим, что город Волгоград с 1925 по 1961 год назывался Сталинградом. Согласно действующему законодательству, Волгоград может быть переименован в Сталинград девять раз в году при проведении общегородских мероприятий, посвящённых дням воинской славы, памятным датам России и Волгоградской области, связанным со Сталинградской битвой.

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Напомним, в октябре стало известно, что в Госдуму внесут законопроект о переименовании сёл с оскорбительными названиями. Если он будет принят, Россия останется без таких топонимов, как Пуково (Тверская область), Попки (Псковская область), а также Шалава и Бухалово (Ярославская область).

Авторы
Марина Калегина
Марина Калегина

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