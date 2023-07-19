Сталинград "вернётся" на карту России в честь Дня победы над милитаристской Японией
Гордума Волгограда приняла решение о переименовании города в Сталинград на 3 сентября
Волгоград будут переименовывать в Сталинград ещё один раз в году. Так решили депутаты городской думы. В среду они проголосовали за ежегодное празднование Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны — 3 сентября.
"Этим решением мы отдаём дань уважения и памяти героическим советским солдатам, которые после завершения войны в Европе разгромили войска милитаристской Японии, поставив победную точку во Второй мировой войне", — отметил председатель комитета гордумы по местному самоуправлению Иван Никитин.
Согласно действующему законодательству, Волгоград может быть переименован в Сталинград девять раз в году при проведении общегородских мероприятий, посвящённых дням воинской славы, памятным датам России и Волгоградской области, связанным со Сталинградской битвой.
Напомним, что в апреле текущего года президент Владимир Путин подписал закон, по которому лица, награждённые знаком "Житель осаждённого Сталинграда", приравниваются к ветеранам Великой Отечественной войны со всеми вытекающими из этого положения гарантиями соцзащиты. А нынешним летом глава государства в своём указе объявил День воинской славы 3 сентября Днём победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Соавторами законопроекта стали глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и руководитель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Как было указано в пояснительной записке, подобная инициатива предлагается в связи с недружественными действиями Токио после начала специальной военной операции России на Украине.
Shutterstock