Сталинград "вернётся" на карту России в честь Дня победы над милитаристской Японией

Волгоград будут переименовывать в Сталинград ещё один раз в году. Так решили депутаты городской думы. В среду они проголосовали за ежегодное празднование Дня победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны — 3 сентября.

"Этим решением мы отдаём дань уважения и памяти героическим советским солдатам, которые после завершения войны в Европе разгромили войска милитаристской Японии, поставив победную точку во Второй мировой войне", — отметил председатель комитета гордумы по местному самоуправлению Иван Никитин.

Согласно действующему законодательству, Волгоград может быть переименован в Сталинград девять раз в году при проведении общегородских мероприятий, посвящённых дням воинской славы, памятным датам России и Волгоградской области, связанным со Сталинградской битвой.