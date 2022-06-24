В Госдуму внесли проект об установлении 3 сентября Днём победы над милитаристской Японией

В Государственную думу внесён законопроект об установлении 3 сентября Днём победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны. Об этом свидетельствуют данные из думской электронной базы.

Соавторами документа стали глава Комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и руководитель Комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин. Они предлагают внести поправку в закон "О днях воинской славы и памятных датах России", изменив наименование 3 сентября с "Дня окончания Второй мировой войны (1945 год)" на "День победы над милитаристской Японией и окончания Второй мировой войны (1945 год)".

Как указывается в пояснительной записке, подобная инициатива предлагается в связи с недружественными действиями Токио после начала специальной военной операции России на Украине.