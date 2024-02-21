Путин передал список иконы "Спас Нерукотворный" Главному командованию ВКС РФ
Икона "Спас Нерукотворный". Обложка © ТАСС / Галина Зверева
Президент России Владимир Путин передал список подносной иконы-складня "Спас Нерукотворный" Главному командованию Воздушно-космических сил (ВКС) страны. Реликвия будет находиться в главном храме ВКС РФ — храме Вознесения Господня за Серпуховскими воротами.
Икона Спаса Нерукотворного считается одной из главных защитниц русских воинов, а также является символом веры и чуда. Этот образ переносили на знамёна войск, его помещали над вратами крепостей. Бойцы всегда видели в иконе своего покровителя, а мирные жители — спасителя.
А ранее Путин на аэродроме "Чкаловский" вручил госнаграды воинским частям ВКС России. В частности, главный центр боевой подготовки и переучивания личного состава армейской авиации был награждён орденом Суворова.