Путин передал список иконы "Спас Нерукотворный" Главному командованию ВКС РФ

Икона Спаса Нерукотворного считается одной из главных защитниц русских воинов, а также является символом веры и чуда. Этот образ переносили на знамёна войск, его помещали над вратами крепостей. Бойцы всегда видели в иконе своего покровителя, а мирные жители — спасителя.