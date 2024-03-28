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27 марта, 22:42

"Нас надули": Путин рассказал, как обман с Минскими соглашениями подтолкнул Россию к СВО

Путин: Обман с Минскими соглашениями вынудил Россию иначе защищать свои интересы

Россия после обмана с Минскими соглашениями была вынуждена перейти к другой форме защиты своих интересов. Об этом в рамках своей рабочей поездки в Тверскую область заявил президент РФ Владимир Путин.

Российский лидер в ходе посещения 344-го Государственного центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ, расположенного в Торжке, напомнил присутствующим, что киевский режим начал военные действия на территории Донбасса ещё в 2014 году. Также глава государства отметил, что ещё тогда Киев применял против мирных жителей авиацию, однако Россия всё равно согласилась участвовать в Минских соглашениях.

"Оказывается, нас надули, тянули восемь лет, а в конце концов просто вынудили нас уже перейти к другой форме защиты своих интересов и наших людей", — заявил Путин во время своей беседы с военными лётчиками.

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Ранее Путин заявлял, что если бы людей Донбасса уговорили вернуться в рамки украинской государственности при соблюдении Минских соглашений, можно было бы добиться постепенного "заживления ран". Однако, как сообщил президент России в интервью Такеру Карлсону, Киев принял решение действовать исключительно военной силой.

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Life.ru / Павел Баранов

Александр Юнашев
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